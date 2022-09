Teilzeit, 4-Tage-Woche, Kündigung Diese 5 Grafiken zeigen, wie den Deutschen der Spaß an der Arbeit vergeht

Der Wechsel aus der Vollzeit in die Teilzeit würde für Beschäftigte zumeist noch weniger Arbeit bedeuten als die Einführung der Viertagewoche. 48 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, aus der Vollzeit in die Teilzeit wechseln zu würden, falls es in ihrem Betrieb dazu ein entsprechendes Angebot gäbe.