Teilzeit-Duos sind Randphänomen Warum Jobsharing so schwierig ist

25. Februar 2019

Job-Tandems sind in Deutschland eher selten. Bild: imago Bild:

In der Theorie sieht der Gesetzgeber das Teilen von Arbeitsplätzen schon seit den Achtzigerjahren vor. Doch in der Praxis kommt Jobsharing nur in Einzelfällen vor. Der Softwarekonzern SAP will jetzt nachhelfen.