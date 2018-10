Viele Leute haben auch Angst vor dem Karriereknick. Auch alles nur halb so schlimm?

Das kommt stark darauf an, wo man arbeitet. Für mein Buch habe ich tolle Beispiele gefunden, in denen das nicht der Fall war. Bei SAP etwa gibt es ein extra Modell, in dem Leute in Teilzeit Führungspositionen übernehmen können. Insgesamt kann man sagen, je hierarchischer und konventioneller ein Unternehmen organisiert ist, um so schwieriger ist es trotz Teilzeit aufzusteigen.