Tipps für den Karrierestart So gelingt der Berufseinstieg mitten in der Pandemie

Der Mailcoach richtet sich an Young Professionals. Young was? Nun ja: „Junge“, ehrgeizige Menschen in den letzten Zügen des Studiums oder schon mit dem angesehenen Abschluss in der Tasche und ein paar ersten Praxiserfahrungen. Vor ein paar Jahren hätte man sie wohl „hochqualifizierte Berufseinsteiger“ genannt. Das klingt allerdings nicht so sehr nach neuer Arbeitswelt. Verzeihung: nach New Work.



Unser Newsletter behandelt sämtliche Themen rund um den Karrierestart. Sie erhalten dort viele nützliche Tipps zur Bewerbung. Auch wenn Sie womöglich schon x-mal gelernt oder gehört haben, wie lang der Lebenslauf höchstens sein darf oder was wirklich in einem Anschreiben stehen soll, bietet unser Trainingsprogramm Tipps, die Sie wohl noch nicht kennen. Wir zeigen Ihnen außerdem, welche Versicherungen Sie als Berufsanfänger wirklich brauchen. Oder wie Sie Ihr erstes Gehalt anlegen. In der Kneipe oder im Urlaub können Sie es derzeit ja schlecht ausgeben.