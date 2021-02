Tipps & Tricks Bildungsurlaub: So nutzen Sie Ihre fünf freien Extratage ideal aus

In den allermeisten Bundesländern wird der Lohn während der kompletten Freistellung weitergezahlt. Im Saarland müssen Beschäftigte hingegen ab dem dritten Tag zur Hälfte eigene arbeitsfreie Zeit einbringen, also beispielsweise Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Bildungsurlaub dient stets der beruflichen oder politischen Weiterbildung und kann auch genutzt werden, um sich die nötigen Kenntnisse für ein Ehrenamt anzueignen. Einige Länder betonen zusätzlich den Aspekt der kulturellen oder persönlichen Fortbildung.



Dementsprechend kann es sein, dass derselbe Kurs in einem Land als Bildungsurlaub anerkannt ist, in einem anderen hingegen nicht. Das gilt auch für die Frage, ob man ins Ausland reisen kann. „In NRW darf Bildungsurlaub beispielsweise nur 500 Kilometer von der eigenen Landesgrenze entfernt stattfinden. In Berlin kann der Spanischkurs auch in Barcelona oder der Karibik abgehalten werden – die Anerkennung bezieht sich hier also ausschließlich auf das didaktische Konzept des Bildungsurlaubs und nicht auf den Austragungsort“, erklärt Körber.