Tipps von Betroffenen und Experten So gelingt Netzwerken für Introvertierte

Jeder Abendempfang, jeder Branchenkongress kann für Michaela Stauch zum Kraftakt werden. Schwitzen, zittrige Stimme und weiche Knie gehören bei der introvertierten Gründerin häufig dazu, wenn sie auf Veranstaltungen Kontakte knüpfen soll. „Das Unangenehmste für mich ist es, in einen Raum voller Leute zu kommen, in dem ich niemanden kenne“, berichtet die Firmenchefin. „Alle sind schon im Gespräch und man weiß nicht so recht, wo man sich jetzt dazu stellen kann. Insgeheim hoffe ich immer, dass mich irgendwer aktiv anspricht und ich das nicht machen muss.“