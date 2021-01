Tipps von einer Pokerspielerin So treffen Sie bessere Entscheidungen

Was ziehe ich heute an? Was will ich heute essen? Was schaue ich heute auf Netflix? Laut Annie Duke verbringen Menschen mehr als 250 Stunden im Jahr mit eben diesen Fragen – ziemlich viel Zeit für Entscheidungen mit derart geringen Auswirkungen. „Analysis paralysis“ nennt Duke das, lähmendes Analysieren. Dabei weist sie auf einen tieferliegenden Zusammenhang hin: Länger über eine Handlung nachzudenken, kostet Zeit. Aber daran zu sparen, kostet Genauigkeit. Die goldene Mitte zu finden, ist alles andere als leicht.