TK-Studie Mehr als jeder Zweite geht zu früh in Rente

Mehr als jeder zweite Erwerbstätige scheidet einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus. Jeder Siebte davon gibt seine Erwerbstätigkeit aufgrund von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder wegen einer Schwerbehinderung auf, wie aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten TK-Gesundheitsreport hervorgeht. Ein weiteres Drittel der Berufstätigen, die früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden, hat zwar genug Berufsjahre zusammen, nimmt aber deutliche finanzielle Einbußen in Kauf, um früher in Rente zu gehen.