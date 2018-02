Treffen der Generationen: „Zu meiner Oma gehe ich auch nicht in Badeshorts“

Vor allem in jungen Unternehmen wird die Kleiderwahl immer lässiger. Sie soll die flachen Hierarchien zeigen und Kollegialität bezeugen. Außerdem fördert die dadurch ausgedrückte Individualität auch die eigene Kreativität. “Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter sich am besten entfalten können, wenn sie in ihrem Denken und Handeln absolut frei sind”, so der Sprecher von Facebook Deutschland.

Bild: Fotolia