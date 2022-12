Trendstudie Homeoffice trotz Heizkosten?

Im Oktober 2022 wurden knapp 2000 Berufstätige in Deutschland online befragt – und die These widerlegt: „Wir sehen eher das Gegenteil: Die Homeoffice-Nutzung ist weiter gestiegen. So arbeiten mit 55 Prozent der Berufstätigen derzeit mehr Berufstätige mindestens gelegentlich von zu Hause aus als in allen anderen Befragungswellen des bidt zuvor“, so Dr. Roland A. Stürz, Leiter des Think Tank am bidt. „Mehr noch, wenn sich Berufstätige über die Energiekosten Gedanken machen, wollen sie eher noch öfter von zu Hause aus arbeiten als weniger.“