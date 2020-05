Trennwände, Sensoren und Homeoffice Pandemie wird Büroleben neu formen

Das Büroleben wird niemals mehr so sein wie früher. Wenn Beschäftigte rund um die Welt früher oder später an ihre Schreibtische zurückkehren, werden sie als Konsequenz aus der Corona-Pandemie viele Veränderungen vorfinden. Es könnte schon mit dem Berufsverkehr anfangen - weniger überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln, weil vermehrt in Schichten gearbeitet wird. Oder vielleicht wird auch im Wechsel an bestimmten Tagen, weil das die Büroräume leerer machen würde. Markierungen auf dem Fußboden oder digitale Sensoren könnten Mitarbeiter daran erinnern, Abstand zu halten und Zellenbüros sogar ein Comeback feiern.