Trotz Trend zu Remote Work Die erstaunliche Krise der Weiterbildung

Für die Branche ist die Krise in jedem Fall ein einschneidendes Erlebnis, war der Sektor vor der Pandemie doch deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft gewachsen, wie die Ergebnisse der Studie zeigen, deren Methodik sich an der Erhebung des Wirtschaftsklimas durch das ifo-Institut orientiert. So stellt sich die Frage, ob nach der akuten Krise im vergangenen Jahr nun auch reihenweise Anbieter aus dem Markt ausscheiden werden. Dagegen spricht einerseits, dass viele von ihnen direkt oder indirekt staatlich finanziert sind, etwa Volkshochschulen oder Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft.