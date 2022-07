Türkische Fachkräfte kommen nicht Warum das Chaos an den Flughäfen weiter anhält

Für all jene, die in den Urlaub fliegen, ist der Beginn der schönsten Zeit des Jahres bislang noch ziemlich frustrierend: Das Einchecken dauert ewig, dann hat der Flug Verspätung – oder wird sogar häufig ganz gestrichen. Weil Personal fehlt: beim Check-in, in der Sicherheitskontrolle, bei der Gepäckabfertigung, auf dem Rollfeld. Thomas Richter setzt sich dafür ein, das zu ändern: Als Vorsitzender des Arbeitgeberverbands der Bodenabfertigungsdienstleister im Luftverkehr (ABL) hat er einige Kontakte in die Flugbranche und so ist er gemeinsam mit dem ABL, dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sowie dem Flughafenverband ADV und dem Verband kommunaler Arbeitgeber VKA auf die Politik zugegangen.