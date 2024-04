Überstunden-Idee Es geht nicht immer nur ums Geld!

Wer mit Steueranreizen zu Überstunden aufruft, demotiviert zugleich all jene, die von Teil- in Vollzeit wechseln wollen. Mehr Leistung in Deutschland heißt also nicht nur „Lust auf die Überstunde“, sondern vor allem Möglichkeit zur Vollzeit. Etwa durch eine verlässliche Kinderbetreuung und weniger Steuern für Zweitverdiener bei verheirateten Paaren, wie auch der IWF der Bundesregierung rät.