Überstunden Stress ist Ansichtssache

Manchmal bewegt sich die Politik von selbst, manchmal muss zuerst etwas Dramatisches passieren. Zum Beispiel in Japan. Im vergangenen Jahr wurde der Fall der Reporterin Miwa Sado bekannt, die bereits im Juli 2013 tot in ihrem Bett gefunden worden war. Vier Jahre später räumte ihr Sender NHK ein, dass ihr Tod auf Überarbeitung zurückzuführen sei. Die 31-Jährige hatte zuvor in einem Monat 159 Überstunden gemacht.