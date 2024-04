Überstunden, Teilzeit, Viertagewoche Diese 7 Grafiken zeigen, wie die Lust auf Arbeit schwindet

Allerdings: In einer Umfrage der Versicherung HDI gaben 2022 auch 48 Prozent der befragten Beschäftigen an, sie würden in Teilzeit wechseln, wenn der Arbeitgeber es erlaubte. Und die Unternehmen reagieren auf diesen Trend. So wurde etwa in dieser Woche bekannt, dass die Lufthansa nun gezielt nach Fachkräften in Teilzeit für die Bereiche IT und Finanzen sucht. Diese Mitarbeiter können dann eine Arbeitszeit „zwischen 70 und 80 Prozent“ einer Vollzeitstelle frei wählen.