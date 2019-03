Umfrage Frauen spüren im Job mehr Vorurteile

Der Wunsch nach Karriere hänge auch davon ab, für wie realistisch man den Aufstieg im Job halte, betonte Sperling. „Wer sich nicht vorstellen kann, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen, verfolgt eigene Karrierepläne nicht so konsequent oder zögert.“ Es sei schon länger klar, dass Frauen auch Karriere machen wollten, aber an der Kultur in den Unternehmen habe sich wenig geändert.



Zugleich können immer mehr Frauen in Deutschland vom eigenen Einkommen leben. Im Jahr 2017 bestritten rund 72 Prozent der Frauen zwischen 25 und 54 Jahren ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Zehn Jahren zuvor lag der Anteil noch bei 65 Prozent. Besonders deutlich sind die Veränderungen bei den 55- bis 64-Jährigen: 2017 konnten rund 57 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe vom eigenen Einkommen leben. Zehn Jahre zuvor waren es 36 Prozent.