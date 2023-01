Umgang mit Geschäftsgeheimnissen „Da kann man schon mal über eine fristlose Kündigung nachdenken“

WirtschaftsWoche: In Joe Bidens Wohnung entdeckte man geheime Akten, die er dort gar nicht hätte mithin nehmen dürfen. Was tun Unternehmen, um ihre geheimen Unterlagen zu schützen?

Sebastian Maiß: Daten, Akten, Projektunterlagen oder gar Arbeiten an künftigen Patenten kennzeichnen professionelle Unternehmen von vornherein mit Sätzen wie „Vertraulich“ und „Darf nicht aus der Firma entfernt werden“ oder sichern sie technisch gegen unberechtigten Zugriff. Außerdem stellen sie vorher Richtlinien auf oder erteilen Weisungen, wie Manager, Führungskräfte und Mitarbeiter mit solchen Geheimpapieren umzugehen haben. Es fängt damit an, dass sie diese – wenn sie im Homeoffice verwendet werden sollen – in einem verschlossenen Schrank aufbewahren müssen. Oder die Akten dürfen nicht so platziert werden, dass zum Beispiel die Teilnehmer einer Videositzung den Aufdruck auf dem Aktendeckel entziffern können.