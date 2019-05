Unbezahlte Arbeit Frauen leisten mehr Stunden ab als Männer

Weltweit werden laut ILO sage und schreibe 16,4 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit pro Tag geleistet. Drei Viertel davon erledigen Frauen. Innerhalb der EU arbeiten Frauen in Finnland am wenigsten ohne finanziellen Ausgleich: im Schnitt 211 Minuten am Tag. In Litauen sind es dagegen 308 Minuten.



Beschäftigte haben es in der Europäischen Union besser als Kollegen in vielen anderen Ländern, wie aus der Studie weiter hervorgeht. Sie arbeiten insgesamt viel weniger. Nur 15 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der EU im Durchschnitt pro Woche mehr als 48 Stunden. In den USA sind es 19 Prozent, in vielen Regionen Chinas 41 Prozent und in der Türkei sogar 57 Prozent.