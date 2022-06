Unfallversicherung: Warum Unfälle im Homeoffice selten versichert sind

Die meisten Unfälle, so lautet eine Lebensweisheit, passieren im Haushalt. Und so gesehen wäre der Arbeit am heimischen Schreib- oder gar Küchentisch eine weitaus gefährlichere als die im Büro. Auch wenn sich das statistisch nicht ganz nachweisen lässt: Zumindest das Risiko, dass die gesetzliche Unfallversicherung im Ernstfall nicht einspringt, ist im Homeoffice größer als im echten Office. Und so sollte, wer viel von zu Hause aus arbeitet, einige Regeln im Hinterkopf behalten, um im Zweifel nicht auf den hohen Kosten einer medizinischen Behandlung sitzen zu bleiben.