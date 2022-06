Unfallversicherung Warum Unfälle im Homeoffice selten versichert sind

Ob Menschen, die ihr Homeoffice ins Ausland verlegen möchten, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, hängt von mehreren Faktoren ab. „Beschäftigte, die sich vorübergehend in einem anderen Staat aufhalten und während dieser Zeit weiterhin für den Arbeitgeber in Deutschland arbeiten, stehen im Fall einer Entsendung grundsätzlich unter Versicherungsschutz“, sagt Hecke. „Vorübergehend“ heiße entweder maximal 24 Monate oder aber für die Dauer eines zeitlich befristeten Projekts. Entsendungen sind laut dem Experten nur in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich möglich. Außerdem gebe es zwischenstaatliche Abkommen zum Sozialversicherungsrecht, etwa mit der Türkei.