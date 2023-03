Ungeliebter Wochenstart Lästig oder lässig? Tipps gegen die Unruhe vor dem Montag

Doch so lässig startete sie nicht immer in ihre Woche. Viele Jahre war der Montag für sie vielmehr lästig, schon am Sonntag omnipräsent. Eine überzogene Erwartungshaltung an sich selbst und ein hohes Stresslevel hätten viele Jahre dazu geführt, dass sie sonntags Listen erstellte, was sie am Montag alles erledigen müsse, sagt sie. Dadurch begleiteten sie Druck und Stress, wenn nicht das ganze Wochenende, so doch zumindest ab Sonntag. „Ich hasste die Beziehung, die ich zu Montagen hatte.“