Unternehmens-Ranking Die 1000 wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl

RWE und Eon versorgen die Menschen seit Jahrzehnten mit Energie. Trotz Klimakrise und steigenden Energiekosten gehören die beiden Essener Unternehmen mit zu den wertvollsten Unternehmen in Deutschland. Wegen der Energiekrise beschloss Wirtschaftsminister Robert Habeck mit dem RWE-Konzern, dass mehr Braunkohle genutzt wird. Der Kohleausstieg soll dafür anstatt 2038 bereits 2030 stattfinden. Die Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer kritisierte die Entscheidung in der WirtschaftsWoche scharf. In den Augen der in der Region lebenden Menschen scheint dies allerdings dem Beitrag der Unternehmen zum Gemeinwohl nicht zu schaden.