Unternehmens-Ranking Diese 1000 Arbeitgeber leisten viel für das Gemeinwohl

Seit mehr als 170 Jahren stattet der Konzern Zeiss die Deutschen mit Produkten rund um die Sehkraft aus und gilt damit als Pionier der optischen Industrie in Deutschland. Obwohl der Hauptsitz heute in Oberkochen in Baden-Württemberg liegt, baut der Konzern seine Präsenz aktuell vor allem am Gründungsstandort Jena aus und investiert 350 Millionen Euro in einen neuen Campus vor Ort. Zeiss möchte Jena damit auch „als Innovations- und Digitalisierungsstandort in Deutschland und Europa noch weiter voranbringen“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Im Jahr 2026 sollen erste Umzüge stattfinden und mehr als 2000 Zeiss-Beschäftigte dort arbeiten.