Unternehmenskultur Plötzlich per Du - und dann?

Allerdings bedeuten Stellenanzeigen per Du noch lange nicht, dass im Unternehmen durchgehend geduzt wird.

Tatsächlich herrscht hier ein wahres „Du-Sie-Wirrwarr“, was auf Seiten der Bewerber natürlich zu Unsicherheiten führt. Großkonzerne wie beispielsweise VW, Allianz, Lufthansa und andere veröffentlichen auf ihren Websites Stellenausschreibungen und sogar Schülerpraktika in der Sie-Formulierung, sprechen dagegen potentielle Bewerber, auch Berufserfahrene, in den sozialen Medien mit „Du“ an. Als Umgangsformentrainerin und Karrierecoach empfehle ich Bewerbern, sowohl im Anschreiben als auch im Interview zunächst beim stilvollen „Sie“ zu bleiben, um vom ersten Moment an Wertschätzung und eine höfliche Zurückhaltung auszudrücken. Das gilt übrigens auch für die Ansprache von geschäftlichen, vor allem in sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn, die auch beruflich genutzt werden. Wie intensiv eine Duz-Kultur dann tatsächlich im Unternehmen gelebt wird, zeigt sich erst im Vorstellungsgespräch. Auch hier der Rat: erst einmal abwarten, wie das sich Gegenüber präsentiert. Bei Unsicherheit am besten höflich fragen, ob im Unternehmen geduzt oder gesiezt wird.