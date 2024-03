Unternehmerkinder Müssen alle Nachfolger aufs Internat?

Das Internat arbeitet mit Unternehmen wie der Technologiefirma ABB und dem Möbelhersteller Vitra zusammen – so lernen die Schüler in Projekten früh die Arbeit in Unternehmen kennen. Bei einem Schweizer Start-up-Inkubator haben Schüler in der vergangenen Woche einige Ideen vorstellen dürfen - und mussten im Anschluss kritische Fragen der Investoren beantworten, wie Gademann berichtet. „Der Diskurs fördert das kritische Denken viel stärker als klassischer Frontalunterricht in der Schule“, sagt er.