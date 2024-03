Unternehmerkinder Müssen alle Nachfolger aufs Internat?

Heute ist die 26-Jährige zurück in Duderstadt. Mit 20 zog sie in den Aufsichtsrat des Familienunternehmens, heute ist sie Managerin. Also kam doch alles so, wie es in vielen Familienunternehmen üblich ist: Aufgewachsen im Unternehmen, dann eine kurze Horizonterweiterung in Internat, Uni, Start-up – um letztlich doch in die unternehmerischen Fußstapfen von Mutter oder Vater zu treten.