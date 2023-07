Urlaubsgeld-Anspruch Grafiken zeigen, wer Urlaubsgeld bekommt – und wie viel

Immerhin fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält im Jahr 2023 Urlaubsgeld. Im Schnitt stockt das die Urlaubskasse nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 1602 Euro brutto auf, ein Plus von gut vier Prozent zum Vorjahr. Allerdings erhalten Tarifbeschäftigte in Westdeutschland deutlich mehr Urlaubsgeld als Beschäftigte in Ostdeutschland, im Schnitt sind es 479 Euro mehr.