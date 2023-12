Urlaubsregelung Urlaub, so viel man möchte

Bei den Beschäftigten gebe es drei grundsätzliche Reaktionen, so Weinreich: „Erstens Freude über mehr Freiheit, zweitens Unsicherheit, wie damit jetzt umzugehen ist und – nicht zu verschweigen – Zweifel, ob das wirklich so gemeint ist oder nur ein Marketingtrick der Personalabteilung.“ Die Wirkung hängt also stark davon ab, wie das System gestaltet, umgesetzt und kommuniziert wird.