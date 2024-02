Vaterschaftsurlaub Ein Berliner Vater verklagt die Bundesrepublik auf Schadenersatz

„Ich bin sehr optimistisch, dass das Urteil in unserem Sinne ausfallen wird“, sagt Rechtsanwältin Runge. „Es muss eine bezahlte Vaterschaftsfreistellung geben, so steht es in der EU-Richtlinie. Und diese gibt es in Deutschland in den ersten beiden Wochen nach der Geburt nicht. Das ist eindeutig rechtswidrig.“