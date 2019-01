VDMA-Studie Das müssen die Ingenieure von morgen können

Die Ingenieure müssen bei alldem bislang – so ist aus den Experteninterviews herauszulesen – Learning-by-doing betreiben. Denn selbst bei den jüngeren Jahrgänge spielte der digitale technologische Wandel kaum bis gar keine Rolle. „Man hat vielleicht zweimal etwas darüber gelesen [ …], aber nicht in dem Sinn, dass 4.0 oder diese Vernetzung im Unterricht angesprochen wurde. Man befasst sich dann eher mit kleineren Punkten aus dieser Vernetzung. Irgendeine Kommunikation oder irgendeine Programmierung oder so was halt in den einzelnen Fächern, aber als großer, übergreifender Punkt war es eigentlich im Studium nicht vorhanden“, erklärt ein Universitätsabsolvent in der Studie. Die Qualifikation erfolgt also bis dato in den Betrieben, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse.