VDMA-Studie Das müssen die Ingenieure von morgen können

Bei Ausbildung und Rekrutierung wollen Unternehmen und Hochschulen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Neben dem dualen Studium sehen Unternehmen den Hebel auch in der Kooperation mit Hochschulen bereits bei der frühen Verschränkung von theoretischen Studieninhalten und praktischen Erfahrungen in Unternehmen. Sie sehen sich dabei für den Praxisteil zuständig, erhoffen sich gleichzeitig frühzeitige Einblicke in den Stand der Forschung etwa im Bereich Big Data. Lern- und Praxisfabriken sind derzeit im Entstehen; von ihnen erhoffen sich beide Seiten wichtige Impulse, um mit der Entwicklung Schritt halten zu können.



Die Hochschulen stehen vor der Herausforderung, dass die rasante Entwicklung keine ewig gültigen Lehrpläne mehr rechtfertigen kann. So sehen sie ihre Aufgabe in der ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzvermittlung und in Forschung und Entwicklung, hierbei vor allem in der Weiterentwicklung von Smart Products. Chancen werden in der voranschreitenden Qualität von Chips und Sensoren gesehen, die neue Grade der Vernetzung erlauben werden.