Verhandlungsstrategie So bekommen Sie mehr Gehalt – selbst in Brandenburg

Hessen sind Spitzenverdiener



Laut dem Bericht verdienen Hessens Bürger mit durchschnittlich 64.300 Euro am meisten, gefolgt von Bayern mit 62.200 Euro. In Baden-Württemberg sind es 61.700 Euro. So hoch die Brutto-Jahresgehälter im Südwesten und Süden, so niedrig sind sie im Osten der Republik: In Brandenburg gibt es im Durchschnitt nur 46.600 Euro Jahresgehalt, Mecklenburg-Vorpommern ist mit 45.100 Euro die Region mit den niedrigsten Löhnen. Der Unterschied zwischen einem Lohnzettel in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern liegt somit bei rund 30 Prozent.