Videokonferenzen Wie Online-Meetings jetzt endlich besser werden

Was man für bessere Videokonferenzen tun kann? Für Remhof ist die erste Regel: „Vor jeder Videokonferenz sollte man erst überlegen, ob man es nicht auch bei ein oder zwei Anrufen belassen kann.“ Denn vor der Coronapandemie habe es bei weitem nicht so viele Konferenzen gegeben wie heute Video-Calls. Und es lief auch. „Erst die neue Technik hat diese Inflation der Video-Calls provoziert“, so Remhof. „Sehr oft reicht noch immer ein konventionelles Telefonat, bei dem die Menschen nicht so sehr mit Reizen überflutet werden und ermüden.“