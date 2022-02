Videoplattform Welche Firmen auf Tiktok um Fachkräfte werben

10.594 Kilometer trennen die Großstadt São Leopoldo im Süden Brasiliens vom badischen Walldorf, dem Sitz des Softwarekonzerns SAP. Mit dem Flugzeug und dem Auto schafft man die Strecke in rund 18 Stunden – wenn es gut läuft. In einem Video von SAP auf der Plattform Tiktok dauert die Reise nur Sekundenbruchteile: Eine junge Mitarbeiterin des Softwarekonzerns filmt sich gerade noch mit Sonnenbrille vor den SAP-Firmengebäuden in Brasilien. Schnitt. Schon ist sie in ähnlicher Pose im beschaulichen Baden-Württemberg angekommen, steht auf dem Firmengelände in Walldorf. Untermalt ist das sechs Sekunden kurze Video mit fröhlicher Musik. Es soll wohl verdeutlichen, wie vielfältig die Karriere beim Unternehmen sein kann.