Vier-Tage-Woche „Arbeitszeit hat allenfalls noch eine Symbolfunktion“

Für Hilmar Schneider offenbart sich in dieser Diskussion ein Grundproblem der heutigen Arbeitswelt. „Moderne Arbeit ist vor allem geistige Arbeit. Und wenn wir ehrlich sind, lässt sich diese Arbeit gar nicht mehr in ein messbares Zeit-Korsett pressen“, sagt der IZA-Direktor. Statt Arbeit an einer wenig aussagekräftigen Größe wie der vertraglich vereinbarten Zeit zu messen, die jemand damit verbringen soll, müsste man Arbeit viel stärker daran bemessen, was ihr Ergebnis ist. „Arbeitszeit hat allenfalls noch eine Symbolfunktion“, sagt Schneider, „Ich halte die Diskussion um die Vier-Tage-Woche deshalb für aus der Zeit gefallen.“



Mehr zum Thema: Eine 4-Tage-Woche wünschen sich viele. Was nötig ist, damit sie für alle Beteiligten funktioniert und warum das neue Modell auch viele Risiken birgt, besprechen die Money Mates in dieser Podcast-Folge.