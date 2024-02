Vier-Tage-Woche „Bei dieser Debatte werden Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft verwechselt“

WirtschaftsWoche: Herr Meier, am Montag startete in Deutschland Ihre Studie zur Vier-Tage-Woche. 45 Unternehmen und Organisationen probieren für ein halbes Jahr die Vier-Tage-Woche aus. Was möchten Sie herausfinden?

Carsten Meier: In unserem Unternehmen arbeiten wir seit sieben Jahren in der Vier-Tage-Woche. Wir wollten damals einen Weg finden, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und unseren Mitarbeitenden zu ermöglichen, Arbeit und Freizeit besser zu verbinden. In den letzten Jahren hat das Thema stark an Fahrt aufgenommen, es bildeten sich sehr viele Meinungen, obwohl Daten fehlen, um fundiert darüber zu diskutieren. Grundlage sind bisher Studien aus dem Ausland, die sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen lassen. Deswegen haben wir die Studie initiiert. In unserer Studie geht es um eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Gehalt. Das wird wissenschaftlich durch die Uni Münster begleitet.