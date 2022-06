Vier-Tage-Woche „Das ist nicht nur was für privilegierte Büroangestellte“

Die britische Regierung unterstützt die Studie aber nicht. Ganz im Gegenteil: Führende Vertreter der Regierung haben kürzlich sogar harsche Kritik daran geübt, dass viele Briten lieber weiter von zu Hause aus arbeiten. Was steckt dahinter?

Dass so viele Leute weiter von zu Hause aus arbeiten oder an vier Tagen in der Woche, das hat hier wohl eine leichte moralische Panik ausgelöst. Im Sinne von: Die junge Generation habe wohl Angst davor, hart zu arbeiten. Gewissen Wirtschaftsführern ist wohl auch ihr Portfolio an Gewerbeimmobilien abgesackt, daher üben sie Druck auf die Regierung aus, damit sie die Menschen zurück zur Arbeit bekommen. Wir hoffen darauf, dass die Regierung letztendlich darüber hinwegsehen wird und sich stattdessen mit den großen Vorzügen der Viert-Tage-Woche und des Homeoffice befasst. In Schottland werden in diesem Herbst übrigens sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor Vier-Tage-Woche-Versuche stattfinden. Das zeigt, dass es auf Seiten der Politik durchaus auch Unterstützung und Interesse gibt.



