Vier-Tage-Woche: „Der springende Punkt ist, dass alle gleichzeitig frei haben“

Und genau hierin liegt der Grund, warum das Modell bei Härting auch funktionieren könnte. Weder stehen die Anwälte Unternehmen und Managern bei, bei denen überraschend Kartelldurchsuchungen stattfinden. Noch müssen sie hinzueilen, wenn ein Top-Manager in Untersuchungshaft genommen wird. Als IT- und Datenschutzkanzlei kann allenfalls eine einsteilige Verfügung im Markenrecht so eilig sein, dass sie nicht von Donnerstagabend bis Montagfrüh warten darf. Und für den Fall hat Härting vorgesorgt. So ganz verwaist ist die Berliner Kanzlei dann freitags doch nicht. Im Sekretariat gibt es einen Notdienst, der auch dann erreichbar ist und die zuständigen Juristen informiert. Wer freitags dann doch mal arbeitet, bekommt einen Ausgleichstag – aber das ist in den ersten sieben Wochen des Experiments noch nicht einmal vorgekommen, versichert Schreiber.