Viertagewoche Der Traum von 32 Stunden

Folgerichtig befürwortet die IG Metall eine Viertagewoche, während der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke das Modell kritisch sieht. Er fordert stattdessen mehr Lohn. Und darauf wird es letztlich hinauslaufen: Das Gehalt wird zur entscheidenden Größe. Schließlich ergibt sich die Gehaltshöhe aus der Arbeitszeit multipliziert mit dem Stundenlohn. Jeder Teilzeitbeschäftigte rechnet so, wenn er den benötigten Stundenbedarf für ein gewünschtes Einkommen ermitteln möchte. Ein Beratungsunternehmen musste diesen Effekt kürzlich schmerzhaft erfahren. Bei dem Kampf um Talente wurden die Gehälter deutlich erhöht. Doch an Stelle unzähliger Bewerbungen erreichten die Personalabteilung überraschend viele Anträge auf Arbeitszeitreduzierung bestehender Mitarbeiter.



Auch muss der Schritt von der Fünf- zur Viertagewoche nicht streng über eine 20-prozentige Arbeitszeitverkürzung kommen. Die IG Metall versucht in der aktuellen Tarifrunde für die Stahlindustrie die tarifvertragliche Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden zu senken. So wären vier Tage mit acht Stunden Tagesarbeitszeit möglich. Die Arbeitszeitverkürzung betrüge somit schon nicht mehr 20 Prozent, sondern „nur“ noch neun Prozent. Ein Wert, der durch Produktivitätssteigerungen und andere tarifäre Maßnahmen, wie einer Verringerung von Zeitzuschlägen, realistischer in der Umsetzung wäre. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in Deutschland die wenigsten Vollzeitbeschäftigten 35 Stunden in der Woche arbeiten.