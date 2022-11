Viertagewoche, Sabbatical, Workation: Geht es den Deutschen zu gut?

Und der Soziologe Max Weber erklärte den Fortschritt vieler reformierter Gegenden mit dem protestantischen Arbeitsethos. Die Grundidee: Protestanten müssen sich auf Erden bewähren, um in den Himmel zu gelangen. Also sind sie auch fleißig. Wie stark dieser Mechanismus selbst in Gesellschaften verankert wird, in denen die Kirche an Einfluss verliert, hat Horst Feldmann, Ökonom an der Universität Barth, 2007 untersucht. Er kam zu dem Schluss, dass in protestantisch geprägten Regionen der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung höher ist als in jenen mit katholischer Prägung. „Auch wenn die Leute dort nicht mehr in die Kirche gehen, hat die Arbeitsmoral dort einen großen Stellenwert“, sagt Feldmann.