Von der Lehrerin zur Einzelhändlerin „Ich trauere dem Beamtentum nicht hinterher“

Das heißt, du kannst noch nicht vom Brautmodengeschäft leben?

Das ist natürlich eine Frage des Lebensstils und kommt darauf an, was man sich im Alltag so leisten können möchte… Ich mache es zwar hauptberuflich, finde es aber auch gut, nebenbei noch ein sicheres Einkommen mit dem anderen Gewerbe, also dem Büroservice, zu haben. Ich habe seit Januar eine Mitarbeiterin auf Minijob-Basis, damit ich alles unter einen Hut bekomme – Sozialleben, Zweitjob und Urlaub. So kann ich auch mal samstags auf einen Geburtstag gehen und parallel ist im Laden eine Anprobe. Andererseits könnte ich auch noch viel mehr Zeit in den Laden stecken. Ich würde sagen, der Laden finanziert mein Leben noch nicht komplett, weil ich es selbst noch nicht zulasse und ihn noch nicht dahin gebracht habe. Aber das ist der nächste Schritt, den ich innerhalb des nächsten Jahres erreichen möchte. Ich muss mich auch räumlich vergrößern – der Laden ist zu klein für die Anzahl an Kleidern, die ich meinen Kundinnen anbieten möchte. Er hat auch kein Lager. Ich musste schon richtig viel aussortieren. Ich nehme die gebrauchten Kleider ja auf Kommission bei mir im Laden aus und wenn sie nach neun Monaten nicht verkauft wurden, gebe ich sie meistens wieder zurück – auch, weil ich nicht genug Platz habe.