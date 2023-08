Von der Lehrerin zur Einzelhändlerin „Ich trauere dem Beamtentum nicht hinterher“

Als du gemerkt hast, dass die Schule nichts mehr für dich ist, hatten all deine Ideen für etwas Neues mit Selbstständigkeit zu tun. Du warst bereits Beamtin, also praktisch unkündbar und hattest steuerliche Vorteile im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern – hat dir der Verzicht auf diese Sicherheiten manchmal Angst gemacht?

Angst hatte ich eigentlich gar nicht. Ich wusste: Falls es doch nicht laufen sollte, kann ich auch von heute auf morgen wieder zurück in meinen alten Job. Es herrscht ja Lehrermangel. Ich kann mich auch wieder verbeamten lassen, wenn ich das möchte. Ich muss aber auch sagen: Ich empfinde die vermeintlichen Vorteile des Lehrerberufs und des Beamtenstatus gar nicht als solche. Viele sagen ja, man habe so viel Urlaub, aber ich möchte gar nicht so viel Urlaub am Stück haben wie zum Beispiel sechs Wochen Sommerferien. Ich möchte lieber selbst entscheiden, wann und wie lange ich in den Urlaub fahre. Außerdem kann man als Lehrer ja auch gegen seinen Willen an eine andere Schule abgeordnet werden. Außerdem kann man nicht einfach kündigen und sich an einer anderen Schule bewerben, wenn man mit seinem aktuellen Arbeitsplatz nicht zufrieden ist. Frei fühlt man sich also nicht. Deswegen trauere ich dem Beamtentum nicht hinterher. Ein weiterer Grund, weshalb ich keine Angst hatte, ist, dass ich die Selbstständigkeit von meinem Vater kenne. Er ist seit mittlerweile 20 Jahren Bauunternehmer. Auch mein Opa war selbstständig. Ich weiß, wie es ist, wenn man „selbst“ und „ständig“ arbeitet, sich alles gut einteilen muss und mal mehr, mal weniger Geld verdient. Und ich habe meinen Vater natürlich auch als Rückhalt – auch finanziell.