Von Japan lernen Nebenjobs: Die Wunderwaffe für den Arbeitsmarkt

Premierminister Fumio Kishida integrierte die Vorgabe in seine Wirtschaftspolitik eines „neuen Kapitalismus“. Mit der Förderung von Nebenjobs sollen sich die Erwerbstätigen Zusatzqualifikationen verschaffen und dadurch den Arbeitsmarkt durchlässiger machen. Seine Experten verweisen in ihrem Grundsatzpapier „Grand Design für den neuen Kapitalismus“ auf Studien zu den Vorteilen von Nebentätigkeiten. Erfahrungen damit verringerten die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitslosigkeit nach dem Verlust des Hauptjobs und erhöhten die Erfolgschancen bei der späteren Gründung eines Unternehmens. Die Unternehmen, die Zweitjobber beschäftigen, könnten ihren Personalmangel lindern. Rund 60 Prozent der Beschäftigten in Japan haben eine sichere Festanstellung und verbringen oft ihr ganzes Berufsleben in einem einzigen Unternehmen. Die Nebenjobs eröffnen beiden Seiten sichere Wege zu mehr Beweglichkeit. Zweitjobs ermöglichten eine „reibungslose Zuwanderung von Arbeitskräften in Wachstumsfelder und -industrien“, heißt es im „Grand Design“.