Vor dem Bund-Länder-Gipfel: „Hier wird am völlig falschen Ende gespart“

Was müsste sich denn am dringendsten ändern, um junge Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Um fit für den Arbeitsmarkt zu sein, sind Deutschkenntnisse mit Abstand am wichtigsten. Die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen uns in der Regel: Ein B1-Sprachniveau ist das Minimum. Die jungen Menschen müssen zumindest in der Lage sein, klare Anweisungen und Sicherheitshinweise zu verstehen. Sonst ist eine Ausbildung unmöglich.