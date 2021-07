Was ist der richtige Job für mich? Algorithmus sticht Stellenanzeige

Mya kann hier – so die Theorie – als eine Art ständig aktiver Karriereberater im Hintergrund fungieren. „Unsere Idee dahinter ist, dass wir allen Menschen zu jeder Zeit ihre passenden Möglichkeiten in der Jobwelt aufzeigen – unabhängig davon, ob sich jemand auf Jobsuche befindet oder nicht“, sagt Rottländer. Das Programm wird derzeit im Vereinigten Königreich eingeführt. Voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2021 soll der Dienst in Deutschland starten. Wer Mya nutzt, sieht zwar dieselben freien Stellen wie in der regulären Suchmaske von Stepstone, habe aber, wie Rottländer betont, den Vorteil, sofort via WhatsApp über neue passende Jobangebote informiert zu werden und Stellen somit schneller zu sehen als wenn er nur gelegentlich Suchbegriffe auf stepstone.de eingibt.