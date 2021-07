Was ist der richtige Job für mich? Algorithmus sticht Stellenanzeige

Wenn beispielsweise Industriebetriebe über fehlende Quereinsteiger und Auszubildende klagen, liegt das häufig auch daran, dass die hoch spezialisierten Berufe in der breiten Bevölkerung gar nicht bekannt sind. Und das gilt auch für den öffentlichen Dienst. Der gewinnt zwar mit seinen sicheren Stellen und der vergleichsweise guten Bezahlung im Zuge der Coronapandemie bei vielen Menschen an Attraktivität. Was sie in den einzelnen Einrichtungen dann aber genau machen, das wissen die wenigsten. Vor allem der Kurzvideodienst TikTok spielt für Arbeitgeber eine immer größere Rolle, um Talente überhaupt erst auf sich aufmerksam zu machen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Dabei geht es weniger um die konkrete Jobanzeige als darum, ein gutes Bild von den Anforderungen und dem Alltag im Job zu vermitteln. „Unternehmen werden sich mehr als heute um die Talente bewerben müssen – nicht andersherum und das sehe ich in klassischen Portalen derzeit nicht abgedeckt“, sagt Jörn Mecher, Gründer und Geschäftsführer von Intermate Media. Die Agentur ist auf soziale Medien und Influencer-Marketing spezialisiert.