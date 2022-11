Was Manager von Schiedsrichtern lernen können: „Zu Beginn meiner Zeit habe ich ein Spiel mit gelben und roten Karten geleitet“

Wie machen Sie das?

Aytekin: Ich war gerade mal zwei Jahre in der Bundesliga, da haben mich die Spieler zum unbeliebtesten Schiedsrichter der Liga gewählt. Das war ein Schock. Das ist so, als würden die Beschäftigten in einer Betriebsbefragung angeben, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Zu Beginn meiner Zeit in der Bundesliga habe ich ein Spiel mit gelben und roten Karten geleitet. Das ist so, als würden Sie in einem Unternehmen ständig Abmahnungen verteilen, wenn die Mitarbeiter nicht ordentlich arbeiten.