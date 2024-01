Wegerisiko Bahnstreik: Darum müssen Arbeitnehmer trotzdem ins Büro fahren

Nein, denn das sogenannte Wegerisiko liegt beim Arbeitnehmer. Das heißt, der Arbeitnehmer ist dazu verpflichtet, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Wer unentschuldigt zu spät kommt oder fehlt, dem droht eine Abmahnung. Das gilt auch bei Streiks. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie alles unternehmen müssen, was zumutbar ist. Was bedeutet das? „Niemand muss mitten in der Nacht aufstehen. Es ist aber durchaus so, dass Arbeitnehmer eine bis anderthalb Stunden früher das Haus verlassen können, um eine frühere Bahnverbindung zu nehmen“, erklärt Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, Mareike Curtze. Oft seien das jedoch Einzelfallentscheidungen. Diese Regelung gilt sowohl bei angekündigten als auch bei unangekündigten Streiks. „Bei angekündigten Aktionen haben die Angestellten die Möglichkeit, vorher Alternativen zu suchen. Sie können Fahrgemeinschaften bilden, einen Mietwagen organisieren oder schauen, ob sie mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen“, erläutert die Rechtsanwältin. Bei spontanen Streiks sind die Anforderungen etwas gelockert. Deshalb könnten Abmahnungen in solchen Fällen unverhältnismäßig sein.