Weihnachtsgeld So hoch ist das Weihnachtsgeld im Schnitt

Die übergroße Mehrheit der Deutschen kann sich 2018 wieder auf Weihnachtsgeld freuen. Knapp neun von zehn Tarifbeschäftigten in Deutschland erhalten diese Zahlung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. Das entspricht rund 87 Prozent. Im Durchschnitt erhalten die Beschäftigten eine Weihnachtsprämie in Höhe von 2583 Euro brutto - 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr.